İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye katılma" açıklaması: Eşim boşarım dedi

Siyasetin gündemi yoğun... Son dönemde AK Parti'ye geçen isimlerin sayısı bir hayli artmaya devam ediyor.

AK PARTİ'YE GEÇECEK İDDİALARI

Özellikle son aylarda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları dilden dile dolaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

T24'ün sorularını yanıtlayan Tugay, hem kendinden önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yaşanan gerginliğin perde arkasını anlattı hem de hakkındaki siyasi iddialara cevap verdi.

"EŞİM 'BOŞARIM' DEDİ"

Son dönemde bakanlarla verdiği fotoğraflar üzerinden üretilen "parti değiştireceği" söylentilerine de yanıt veren Tugay, bu söylentilerin asılsız olduğunu ailesinden örnekler vererek dile getirdi.

Bakanlarla görüşmesinin tek amacının İzmir'e hizmet olduğunu belirten Tugay, "Annem evlatlıktan reddederim, eşim boşarım dedi" sözleriyle yalanladı.

"ÇEVREMDEKİLER YÜZÜME BAKMAZ"

Cemil Tugay şu ifadeleri kullandı:

Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AK Partili temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AK Parti'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'senin evlatlıktan reddederim' dedi. Eşim 'seni boşarım' dedi. Ayrıca AK Parti'nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz.