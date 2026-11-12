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Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı
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Kırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı

Yeniakit Publisher
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Kırmızı bültenle aranıyordu! Suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 116 ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Türkiye'nin uluslararası seviyede aradığı organize suç örgütü elebaşına yönelik operasyonda önemli bir gelişme yaşandı. Yunanistan'da yakalanan Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getirileceği bildirildi. Hakkında çok sayıda ağır suçtan aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de gerçekleştirdiği öne sürülen eylemlere ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da paylaşıldı.

İşte İçişleri Bakanlığı'nin sosyal medya paylaşımı:

"Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü Elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Ülkemize Getiriliyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda;

-Tasarlayarak Öldürme,

-Kasten Öldürme,

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,

-Nitelikli Yağma ve Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'dan ülkemize getiriliyor.

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü Elebaşı Sercan Sayal'ın İzmir’de;

-90 kurşunlama,

-3 yaralama,

-1 kasten adam öldürme ve

-164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi.

KAÇTIĞINIZ YER DEĞİŞİR, HESAP VERECEĞİNİZ YER DEĞİŞMEZ!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu ifadelere yer verdi:

Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır! Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir! Kırmızı Bülten'le aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan'dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik! Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189'u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz! Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Interpol Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyor,  Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

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