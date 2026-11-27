Kırmızı bültenle aranıyordu, havalimanında yakalandı!
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Mersin’deki Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şubesi ekipleri, havalimanında yurda giriş yapan yolculara yönelik kontrol gerçekleştirdi.
Ekipler, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.İ'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Tarsus Cezaevine teslim edildi.