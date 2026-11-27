Aydın'da uyuşturucu baskını! 7 bin 216 hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Aydın Efeler’de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın Efeler’de uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Çeştepe Mahallesi'nde yapılan denetimlerde şüphe üzerine C.E. ve D.A. durduruldu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Bunun üzerine şüphelilerin ikametinde arama yapan ekipler, 7 bin 216 sentetik uyuşturucu, 175 gram skunk, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 lira ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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