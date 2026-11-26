Hakan Fidan, Beşiktaş taraftarına yönelik müdahale sonrası Gürcü mevkidaşını aradı!
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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da karşı karşıya gelen Beşiktaş'ın taraftarlarına Gürcistan güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği sert müdahalenin ardından Dışişleri Bakanlığı derhal devreye girdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile oynanan maçta Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisinin sert müdahale etmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Yaşanan olayların ardından Türkiye ile Gürcistan arasında diplomatik temas başlatıldı.
BAKAN FİDAN'DAN GÜRCİSTAN'A TELEFON
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede maç sırasında taraftarlara yönelik müdahale ve gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere #Batum’da bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir.
Sayın Bakanımız, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşmüştür. Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum Başkonsolosluğumuz yetkilileri stadyumda bulunmaktadırlar. Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır."
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