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Aktüel Kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi
Aktüel

Kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:59:29 -
Kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken Gaziantep'te yakalanan zanlı mahkemeye sevk edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İslahiye-Hassa kara yolu Serinevler Mahallesi uygulaması noktasında 24 Kasım'da yakaladığı M.F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C'nin 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu belirtilmişti.


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