CHP milleti kışkırtma peşinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin önünde 'takoz' olmaktan başka bir icraatı bulunmayan CHP, milleti kışkırtmanın peşine düştü.

Başını Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden devşirilen Evrim Rızvanoğlu'nun başını çektiği heyet, maden ruhsatlarına tepki göstermek amacıyla Trabzon ve Rize'de vatandaşlarla buluştu.

Rızvanoğlu, Trabzon'un Araklı ilçesinde "Maden Ruhsatlarıyla Kuşatılan Karadeniz'de Halkımızın Yanındayız" sloganıyla düzenlenen programda, Araklı'nın sesine ses, gücüne güç katmak için toplandıklarını söyledi.

Maden sahalarının açılmasına karşı mücadele veren halkın yanında olmak için yola çıktıklarını dile getiren Rızvanoğlu, Karadeniz'in doğal güzelliklerine dikkati çekti.

Rızvanoğlu, vatandaşların madencilik faaliyetleri nedeniyle ilçeden gitmek zorunda kalabileceğini savunarak, "Bu bir doğa meselesi falan değil, bu bir geçim meselesidir." dedi.

Hakkını savunmak için ayağa kalkan Karadenizlilerin mücadelesine destek için bölgede temaslarda bulunmaya devam ettiklerini belirten Rızvanoğlu, "Partim adına, heyetteki arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum ki siz burada hepimizin hakkını koruyorsunuz. Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

Rızvanoğlu, laf kalabalığını şöyle sürdürdü:

"Bu düzene Genel Başkanımız Özgür Özel, 'Bu bir kara düzen' diyor. Evet bu bir kara düzen ve biz bu kurulan kara düzene 'hayır' demek için buraya geldik. Çünkü bunun adı bir talan, yahu Allah'tan korkun demek istiyorum, bir şehrin yüzde 77'sine siz maden ruhsatı veriyorsunuz. Yüzde 77'si ne demek? Ne olacak buradaki insanlar, gitsinler mi Araklı'dan, Araklı kalmasın mı? Ekmesin mi, biçmesin mi, çayı olmasın mı bu memleketin? Sormak istiyorum, bu toprakları teslim edecek miyiz, biz buralardan gidecek miyiz, çayımızı onlara verecek miyiz, gürül gürül akan deremizi susturacak mıyız? O zaman bu 'hayır'ın sesini hep beraber bugün buradan tüm Türkiye'ye duyuracağız."

Rize

Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Rize'nin Çayeli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Madene karşı vatandaşları dinlemek ve mücadelelerine omuz vermek için yollara düştüklerini belirten Rızvanoğlu, "Bunun çevresel boyutunu incelemek, bir geçim meselesi olduğunu anlatmak, topraklarımızı korumanın önemine vurgu yapmak için geldik." dedi.

Rızvanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli olan Karadeniz'in muhteşem doğasının elimizden gitmemesi, derelerimizin gürül gürül akmaya devam etmesi, tarlalarımızın, fındığımızın, çayımızın verimini kaybetmemesi, kirlenmemesi ve en önemlisi Rizelilerin yaşam hakkı için buradayız. O yüzden bu seyahatimize devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta Artvin'e gideceğiz ve ardından Karadeniz'i gezmeye devam edeceğiz. Çünkü maalesef Karadeniz en batısından en doğusuna kadar yüzde 85 civarında her bir şehirde maden ruhsatıyla karşı karşıya. Şu an içinde bulunduğumuz şehir de yüzde 85 maden ruhsatlı, yani buralar birer ihale sahasına döndü. Biz de buna karşı 'dur' demek için halkımızın yanına geldik."

Rızvanoğlu, herkesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yarın Karadeniz'in sesini Rize'den duyurmak için düzenleyecekleri mitinge davet etti.

Programlara, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, Parti Meclisi üyeleri Bahadır Erdem ve Kübra Gökdemir, Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve Rize İl Başkanı Saltuk Deniz katıldı.