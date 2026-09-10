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Gündem Kırmızı bayrak çekildi: Sakarya ve Kocaeli'de denize girme yasağı!
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Kırmızı bayrak çekildi: Sakarya ve Kocaeli'de denize girme yasağı!

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Kırmızı bayrak çekildi: Sakarya ve Kocaeli'de denize girme yasağı!

Kocaeli’nin bazı sahilleri ile Sakarya’nın Karadeniz’e kıyı ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Sakarya’da Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde elverişsiz şartlar etkili oluyor.

Söz konusu ilçelerin kaymakamlıkları denize girişleri yasaklama kararı aldı. Bunun üzerine sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları uyarıyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün saat 10.00 itibarıyla Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Cebeci plajlarında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.

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