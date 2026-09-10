Altın alıp satacaklar dikkat! Ünlü uzmandan çakılma uyarısı

Tahminlerden yüksek rakamların gelmesi halinde “daha şahin FED” beklentisinin ağırlık kazanabileceği ve altın fiyatlarının da baskı altında kalabileceği ifade ediliyor. Bugün itibarıyla CME FedWatch anketinde, gelecek hafta faiz artışı ihtimali yüzde 60 ile fiyatlanırken; ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 4,83 ile yeni bir zirveye ulaşması da dikkat çekti. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı haftanın ilk yarısında 4.400 dolara yakın bir görünüm sergiledi. 10 Eylül 2026 işlemlerinde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.415 dolardan fiyatlandı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Altın yatırımcıları ve günlük faaliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturan algoritmik programlar, şu anda birkaç rakip tema arasından hangisinin nihayetinde belirleyici olacağını belirlemekte zorlanıyor ve bu durum fiyatları genel olarak 4.400 dolar civarında tutuyor. En belirgin olumsuz etki, faiz artırımı beklentilerinin yükselmesi ve tahvil getirilerinin artmasından kaynaklanıyor. Bu, altın gibi getiri sağlamayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor” dedi.