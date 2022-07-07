Kirli oyun devrede! Pilot ülke belli oldu

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Hollanda'daki gelişmeler üzerinden dünyada iklim değişikliği bahanesiyle oynanan yeni oyunu köşesine taşıdı.

Babaoğlu'nun bugünkü yazısı:

Akıl almaz gelişmeler...

Hem de ne hızla!

Başınıza gelinceye kadar farkında bile olmuyorsunuz...

Ama mesela tam şu sıra Hollanda'da hayvan yetiştiricisi veya çiftçi olsaydınız...

Aklınız uçar, öfkenizi ne yapacağınızı şaşırırdınız.

Biliyorsunuzdur belki...

Hükümet "Hayvan sayınızı şimdi yüzde 30 azaltın; 2030'a kadar yarı yarıya küçülün" dedi çiftçilere...

Birdenbire mi?

Evet!

Onlar da geçen gün ne yapacaklarını bilemez halde hayvanlarının gübrelerini toplayıp kamu binalarının önüne boşalttılar.

Mühim nokta şu...

Yarın başka ülkelerde, başka toplulukların başına neler gelecek?

Öyle birdenbire, ne kararlar alınacak, hiç düşündünüz mü?

Ama "yeni dünya düzeni" tasarımı böyle bir şey işte!

İklim miklim işin bahanesi...

***

Hatırlıyorum...

Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında Hollanda'da kırlık alanda bir motelde kalmıştık...

Ve 8 gün boyunca insandan çok inek görmüştük...

Maça doğru yola çıkış saatine kadar kitabımı alır bir ağaç altı bulur okumaya dalardım; beyaz üzerine siyah lekeli, iri gövdeleriyle sığırlar dibime kadar gelir, meraklı gözlerle bakarlardı...

Motelin terasından bakınca, dümdüz arazide göz alabildiğine büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri uzanırdı.

Şimdi rakamlara baktım...

4 milyon inek varmış...

Büyükbaşlara 100 milyon tavuk, 12 milyon domuz da ekleyin...

Müthiş bir tablo...

Şimdi gazları havayı, idrarları suyu kirlettiği için varlıklarına tedricen son verilecek...

Çiftçiler ne olacak peki?

Devletten geçinmeli yurttaş olacaklar...

(Kim farkında ki, bütün dünyada gidiş bu.)

***

Bazılarınız yine söyleniyordur; "Bize ne Hollanda'dan?" diye...

Aynı tipler Şubat 2020'de "Bu virüs bize gelmez" diyorlardı, bilmem anlatabildim mi?

Tabii bir de konuyu görünce köşeden kaçanlar vardır; yüzyılın gerçek sorunlarını tartışmak yoruyor onları;

"6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusuyla oyalanmayı tercih ediyorlar.

Anlıyorum hepsini...

Ancak Hollanda ufak tefek bir ülke diye...

Alınan kararı da "ufak tefek bir mesele" saymamalısınız.

Belli ki bu konuda Hollanda pilot ülke seçilmiş...

O halde sormalı...

Başka pilot ülkeler var mı?

Acaba o ülkelerde hangi gelişmeler test edilecek?