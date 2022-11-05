Kirli kanı temizleyen bitki bulundu! Diken ucu bitkisi melocan otu damarları ve kanı temizleyen bitkiler arasında

Melocan otu; diğer adı ile diken ucu olarak bilinen, Karadeniz Bölgesi'nde ve çevre illerde yetişen sağlık açısından oldukça faydalı olan bir bitki türüdür. Yetiştiği yere göre ismi farklı şekillerde anılabilmektedir.

55 bitkinin mahalli isimleri, yetiştiği yerler, botanik özellikleri ve bilimsel verilerinin incelendiği araştırmada, zambakgiller familyasından olan, yol kenarlarında ve çalılıklarda yetişen, yörede ‘melocan’ diye bilinen ve yöre insanlarının kavurmasını yaparak yediği bitkinin insan sağlığına olumlu etkisi olduğu belirlendi.

Uzmanlar, melocan kavurmasının yörede sevilerek yendiğini belirterek, “Sarmaşık dikenlerin ucundaki sürgünün insan sağlığına birçok olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı.Melocan sürgünü insanı terletiyor, kanı temizliyor. Cilt hastalıklarına faydalı olduğu belirlenen melocan, frengi hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Bitkinin en küçük bir toksik etkisi bulunmuyor” dediler.

Peki: Melocan otu (diken ucu) nedir?

Kardeniz Bölgesi'nde nisan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlarda yerini alan melocan otu, gerek lezzeti gerekse sağlık açısından faydaları sayesinde tercih edilen sağlıklı bitkiler arasında yer almaktadır. Nadide ve nazik doğal bir bitki olan diken ucu otu, aynı zamanda çoban ekmeği gibi isimlerle de bilinir. Yemeği yapılabilen bu otun aynı zamanda böreği ve turşu da yapılabilmektedir. Pek çok farklı şekilde tüketimi mevcuttur.

Melocan otunun faydaları nelerdir?

Kan temizleyici özelliği ile bilinen melocan otunun genel olarak filizleri, kökü ve çiçekleri kullanılmaktadır. Kan temizleyici özeliği sayesinde vücuttaki toksin maddelerin atılmasını ve hücre hasarlarının giderilmesini sağlar. Ayrıca iç organların işlevlerini ve fonksiyonlarını düzenler. Deri hastalıklarında sıklıkla kullanılan bu bitkinin yenileyici etkisi bulunmaktadır. Aynı zaman cilt hastalıklarında iyileştirici özellikler meydana getirir. Bunu kan temizleyici özelliği sayesinde göstermektedir.

Romatizma ve böbrek rahatsızlıklarında tercih edilen melocan meyvesi faydalarına baktığımızda rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Psikolojik hastalıklarda sıkıntıların giderilmesi için tercih edilebilmektedir. Tükürük artışı sağlaması nedeniyle ishale neden olabilen diken otu eski zamanlarda frengi hastalığının tedavisi için kullanılmıştır. Treponema Pallidum isimli mikroptan kaynaklanan sistemik bir hastalık olan ve ölüme neden olabilen bu hastalığın iyileştirilmesi için etkili olmuştur.

Melocan bitkisi nerede yetişir? Nerede satılır?

Genel olarak Karadeniz Bölgesi'nde yetişen melocan otu nerede bulunur diye baktığımızda, Samsun, Kastamonu, Zonguldak, Trabzon, Rize, Giresun gibi illerimizde görülmektedir. Ayrıca Edremit-Balıkesir ve Gözne-Mersin yörelerinde de rastlanmaktadır. Yetiştiği bölgeye göre farklı isimlerle anılmaktadır. Genel olarak bahar aylarında toplanır ve tüketilir. Melocan obu satın almak için yöredeki pazarlara bakabilir ya da internet üzerinden sipariş verebilirsiniz.

Melocan otu yemeği nasıl pişirilir?

Tıpkı diğer sebzeler gibi haşlanan diken otunun suyu acımsıdır. Bundan dolayı yemeğini yaparken suyunu süzmek gerekir. Ispanak ve pırasa gibi kavrularak tüketilebilir. Böreklerin içerisinde de oldukça lezzetlidir. Melocan otu yemeği tarifi için gerekli olan malzemeler; 250 gram melocan otu, 4 yumurta, 3 domates, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, zeytinyağı ya da tereyağdır. Yemeği yapmadan önce otları güzelce temizleyiniz. Soğan ve sarımsakları yağda kavurunuz. Daha sonra otu ilave edip kavurmaya devam ediniz. Domatesleri küp küp doğrayıp içine ekleyiniz. Suyunu çekene kadar pişiriniz. daha sonra üzerine yumurtayı kırıp afiyetle yiyebilirsiniz.

Damarları ve kanı temizleyen bitkiler neler?

Zeytinyağı Sağlıklı yaşamın anahtar besinlerinden biri olan zeytinyağı, düzenli kullanımda kalp ve damar rahatsızlıkları ile karşılaşma riskini yüzde 50 oranında azaltıyor. ...

Badem.

Tarçın.

Yulaf.

Nar.

Zerdeçal.

Brokoli.

Yeşil çay.

Damar tıkanıklığına bitkisel çözüm, iyi gelen bitkiler. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifi neler?

İbrahim Saraçoğlu'nun kalp ve damar sağlığı için önerdiği maydanoz, limon ve sarımsak kürü kirli kanı temizliyor. Peki nasıl yapılır? İşte cevabı...

Diyanet TV'de açıklamalarda bulunan Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu: "Maydanoz-limon- sarımsak ürü ile karaciğeri toksinlerden arındırır. Güne dinç kalkmanızı sağlar." ifadelerini kullandı.

MAYDANOZ-LİMON-SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kalp-damar sağlığı, karaciğer yağlanaması ve yüksek tansiyonşa ilgili kürleriyle tanınan Prof.Dr İbrahim Saraçoğlu maydanoz-limon-sarımsak kürünün faydalarını ve nasıl yapılacağını anlattı.

Saraçoğlu: "Eğer ailenizde erken kalp krizi geçiren varsa damar sertliği ve yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği şikayeti olan varsa bu kür bulunmaz bir nimettir. Maydanozla limonun bir araya gelmesi bir ömre bedel. Köy maydanozu alın. Mantar hastalığına maydanoz çok etkilidir. İlacın etkisini katmerlendiriyor. Kalp damarları tıkananlar, karaciğeri yağlananlar, damar yağlanması yaşayanlar mutlaka bu kürü uygulasın. 6 ayda bir uyguladığım bir kürdür. Sabah aç karnına yapın. Sabahları yorgun kalkanlar bu kürü uygulayacaklar.

MAYDANOZ-LİMON-SARIMSAK KÜRÜ MALZEMELER

15-16 sap maydanoz

2 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

1 bardak su

MAYDANOZ-LİMON-SARIMSAK KÜRÜ YAPILIŞI

Tüm malzemeleri blendırdan geçirin. Sabahları aç karnına için ve yatın daha etkili.

MAYDANOZ-LİMON-SARIMSAK KÜRÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-İlk 3 gün sarımsaklı uygulayın.

-4-5-6. gün sarımsaksız uygulayın.

-3 gün sarımsaklı 3 gün sarımsaksız toplamda 27 gün uygulayın. Bu kürü 6 ayda bir uygulayabilirsiniz.

Vücuttaki pis kanı temizlemeye yarayan 7 harika besin şu şekilde:

1) Avokado. Avokado kimyasalları karaciğerden uzaklaştırır.

2) Lahana turşusu. Lahana turşusu vücuttaki toksinleri giderir ve daha temiz bir cilt sağlar. ...

3) Taze ve kuru kayısı

4) Greyfurt.

5) Spirulina.

6) Salatalık.

7) Ananas.

İşte vücuttaki kanı temizlemeye yardımcı olacak besinler...

SARIMSAK. Kan temizleyici özelliği bulunan sarımsak ayrıca hiper tansiyonu ve dolaşım bozukluğunu önler.

KARAHİNDİBA.

ZERDEÇAL.

FESLEĞEN.

KİŞNİŞ

ISIRGAN OTU.