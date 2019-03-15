Kirli ittifakta yeni perde: Biz olmadan kazanmaları imkansız
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP ile İYİ Parti ile birlikte yaptıkları kirli ittifaka dair dikkat çeken sözler sarf etti. Temelli, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun HDP sayesinde oralarda olduklarını ve açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Temelli'nin bu açıklamaları 'Kirli ittifakta kriz var' yorumlarına neden oldu.15 Mart 2019 Cuma 17:54
HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, CHP ve İP ile yaptıkları ittifaka ilişkin dikkat çeken sözler söyledi. CHP ve İP'in ısrarla kabul etmediği kirli ittifak için HDP'den flaş açıklamalar geldi.
HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na resmen ateş püskürdü. Temelli, iki adayın HDP sayesinde orada olduklarını ve seçim sürecinde HDP'yi ve Kürtleri görmezden gelemeyeceklerini söyledi.
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