Kirli ittifakta yeni perde: Biz olmadan kazanmaları imkansız

HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, CHP ve İP ile yaptıkları ittifaka ilişkin dikkat çeken sözler söyledi. CHP ve İP'in ısrarla kabul etmediği kirli ittifak için HDP'den flaş açıklamalar geldi.

HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na resmen ateş püskürdü. Temelli, iki adayın HDP sayesinde orada olduklarını ve seçim sürecinde HDP'yi ve Kürtleri görmezden gelemeyeceklerini söyledi.