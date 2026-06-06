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Gündem Kırkpınar biletleri satışta: Tarihi heyecan başlıyor
Gündem

Kırkpınar biletleri satışta: Tarihi heyecan başlıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kırkpınar biletleri satışta: Tarihi heyecan başlıyor

Edirne’de düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürerken, organizasyonun biletleri 8 Haziran Pazartesi günü satışa çıkacak.

Edirne Belediyesinin açıklamasına göre, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan ve bu yıl 665’incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bilet satış takvimi ve etkinlik detayları belli oldu.

Biletler, 8 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla Biletix üzerinden satışa çıkarılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3-5 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek başpehlivanların altın kemer için mücadele edeceği güreşlerin ilk günü 3 Temmuz’da tribünlere giriş ücretsiz olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreş severlerle yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Kırkpınar’ın dünyanın en köklü spor organizasyonlarından biri olduğunu belirten Gencan, şunları kaydetti: "Kırkpınar sadece bir güreş organizasyonu değil, tarihimizin, kültürümüzün ve geleneklerimizin yaşatıldığı büyük bir buluşmadır. Bu kadim atmosferi birlikte paylaşmak, pehlivanlarımızın er meydanındaki mücadelesine tanıklık etmek ve Edirne’mizin misafirperverliğini sizlerle buluşturmak üzere tüm vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet ediyorum."

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