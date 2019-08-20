Kırklareli’nin biyolojik zenginliği araştırılacak

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında Kırklareli’nin yaşlı nüfusunun yoğun köylerinde yöre halkından bilgiler alarak geleneksel olarak biyolojik zenginliği araştırmaya başladı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilecek olan Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında saha çalışmalarına başladı. Proje kapsamında Kırklareli’nin özellikle yaşlı nüfusu yüksek köyleri, etnobotanik konusunda tecrübeli uzmanlarca ziyaret edilerek, geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginlikleri araştırılacak. Yöredeki halkın kültürel kimliğinin bir parçası olarak nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynaklardan sağlanan beslenme, sağlık, endüstriyel ürünler ile tarım-hayvancılık faaliyetlerine yönelik geleneksel ürünler hakkında bilgiler derlenecek. Proje çalışmalarından elde edilen çıktılar bir veri tabanında toplanarak yeni bilimsel araştırmaların yapılması için bilim insanlarına kaynak olacak.