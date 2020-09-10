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Aktüel Kırklareli'nde sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:18:38 -
Kırklareli'nde sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen zanlı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünde piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.Ş'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ve evinde 100'er liralık banknotlar halinde 16 bin 100 lira tutarında sahte para, iki ruhsatsız silah, bir av tüfeği, 50 mermi ile 20 gram esrar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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