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Kırklareli'nde evleri 4 kez yanan aile için yardım kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:29:10 -
Kırklareli'nde evleri 4 kez yanan aile için yardım kampanyası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde evleri bir yılda 4 kez yanan aile için yardım kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İnece beldesinde yaşayan Yasin ile Yazgül Balcı çiftçinin evlerinin 8 Mayıs cuma günü yandığı belirtildi.

Valilik tarafından aileye gerekli tüm yardımların yapıldığı, daha fazla destek için de kampanya başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaptığımız yardımlarımızın ardından siz değerli hemşehrilerimizin de ailemizin bu zor günlerinde destek olmak ve biraz olsun acılarını paylaşabilmek amacıyla yardımda bulunabilirsiniz. Yardımlarınızı TR040001000104674358435002 iban veya 67435843-5002 hesap numarasına yapabilirsiniz."

Yangın sonrası otelde kalmayı kabul etmeyen çiftin geçici süre barınabilmeleri amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince evlerinin bahçesine çadır kurulmuştu.

Bir yılda evleri 4 kez yanan çift, bir haftadır çadırda yaşamlarını sürdürüyor.


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