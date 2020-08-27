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Aktüel Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:43:49 -
Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Önceki gün tartıştığı Rıza Kara'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Yüksel B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İstasyon Mahallesi'nde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada Rıza Kara ağır yaralanmış, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Katil zanlısı Yüksel B, polis ekiplerince yakalanmıştı.

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