Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında idari işlemler başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede Afganistan uyruklu 8 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını öne sürdü.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.