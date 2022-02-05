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Yerel Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 13:28:00 -
Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Fas ve Cezayir uyruklu 6 kişiyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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