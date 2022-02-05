Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede Fas ve Cezayir uyruklu 6 kişiyi yakaladı.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.