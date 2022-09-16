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Yerel Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 08:26:00 -
Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahlatlı köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede Suriye uyruklu 2'si çocuk, 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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