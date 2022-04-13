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Yerel Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalanarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 08:45:00 - 2022-04-13 08:45:53
Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kocayazı köyü yakınlarında S.B, Y.Ç. ve E.A'nın yönetimindeki ticari taksileri durdurdu.

Araçlardaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 sürücü gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​

 

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