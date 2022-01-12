Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Kırklareli'de okullar tatil mi olacak?

Okullar tatil mi? Kışın kendini iyiden iyiye göstermesiyle birçok ilden kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Kar Kırklareli de dahil olmak üzere Baltalar üzerinden Trakya'daki illeri etki altına alarak İstanbul’da doğru ilerlemekte. Peki; Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Perşembe Kırklareli'de okullar tatil mi olacak? Kırklareli Valiliği'nden açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar!

Kırklareli'de okullar tatil mi?

Kış aylarının kendini hızlı bir şekilde göstermesi üzerine vatandaşlar hava durumu ile ilgili bilgileri önceden öğrenmek istiyor ve ona göre hareket etmek istiyorlar. Böyle zamanlarda ise en çok merak edilen konu "Okullar tatil mi olacak?" sorusunun yanıtı oluyor. Kırklareli'de şiddetli fırtına sebebiyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelliler ve hamileler bir gün idari izinli sayılacak" denildi. Açıklamada, 'zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' uyarısı yapıldı. Kırklareli'de yarın yani 13 Ocak Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz bir açıklama yapıldı.