Kırklareli’de Ramazan denetimleri

Kırklareli il genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ramazan abı boyunda denetimlerin aralıksız ettiği bildirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının devamlılığının sağlanabilmesi için Gıda Kontrol Görevlileri tarafından denetimlerin Ramazan ayı dolayısıyla arttırılarak devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, “Ramazan ayı nedeni ile tüketicilerin beslenme alışkanlıkları değişmekte, dünyanın genel sorunu olan Covid-19 pandemisi ile birlikte de güvenilir gıda tüketimi büyük önem kazanmaktadır. Bu amaçla ilimiz unu mamuller üretim işletmeleri başta olmak üzere, tüm gıda üretim işletmeleri büyük titizlikle denetlenmekte, sosyal mesafe kuralından son tüketim tarihi ile etiket bilgilerine kadar tüm aşamalar incelenmektedir” denildi.

Ramazan paketleri de denetleniyor

Açıklamanın devamında, ’Ramazan paketi’ adı altında satışa sunulan gıdaların bulunduğu iş yerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerinin de kontrol edildiği belirtilerek, “Ayrıca malum pandemi döneminde sosyal mesafe kural ihlalinin hastalığı daha hızlı yayabileceğinden, Ramazan ayı boyunca en çok tüketilmekte olan ve alışveriş amaçlı yoğunluğun oluşabileceği başta pide üreten iş yerleri olmak üzere tüm gıda üreten ve satış yapan iş yerleri bu kurala göre denetlenmektedir. Bu denetimde özellikle işletmede çalışan personel hijyenine dikkat edilmekte, maske ve eldiven takılması zorunlu hale getirilmektedir” ifadelerine yer verildi.