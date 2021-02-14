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Eğitim Kırklareli’de okullar tatil mi? Kırklareli 15 Şubat köy okulları tatil mi?
Eğitim

Kırklareli’de okullar tatil mi? Kırklareli 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Balkanlardan ülkemize giriş yapan soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kar yağışlarını en çok hisseden illerimizden bir tanesi de Kırklareli. Kırklareli’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarındaki öğrönciler de Kırklareli’de yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? Kırklareli Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? Gözler Kırklareli Valiliği'nin son dakika açıklamasında! Detaylar haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-02-14 13:21:00 - 2021-02-14 13:21:28
Kırklareli’de okullar tatil mi? Kırklareli 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Kırklareli’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci yarın ders başı yapıyor. Kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda köy okulları yüz yüze eğitime başlıyor. 1 Mart’tan sonra ise ilkokullar ile birlikte 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak. Balkanlardan ülkemize giren soğuk hava akışı en çok da Trakya Bölgesinde ve Marmara Bölgesinde hissedilmeye başlandı. Yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken 13 Şubat'ta tatil var mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki yarın Kırklareli’de okullar tatil mi? 

Kırklareli’de 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Kırklareli’de il ve ilçelerdeki köy okullarının yarın tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kırklareli’de okulların tatil edildiğine ilişkin Kırklareli Valiliğinden açıklama yapılması durumunda buradan tatil haberlerini takip edebilirsiniz.

Kırklareli hava durumu

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