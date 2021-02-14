Kırklareli’de okullar tatil mi? Kırklareli 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Kırklareli’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci yarın ders başı yapıyor. Kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda köy okulları yüz yüze eğitime başlıyor. 1 Mart’tan sonra ise ilkokullar ile birlikte 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak. Balkanlardan ülkemize giren soğuk hava akışı en çok da Trakya Bölgesinde ve Marmara Bölgesinde hissedilmeye başlandı. Yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken 13 Şubat'ta tatil var mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki yarın Kırklareli’de okullar tatil mi?

Kırklareli’de 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Kırklareli’de il ve ilçelerdeki köy okullarının yarın tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kırklareli’de okulların tatil edildiğine ilişkin Kırklareli Valiliğinden açıklama yapılması durumunda buradan tatil haberlerini takip edebilirsiniz.

Kırklareli hava durumu