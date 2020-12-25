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Gündem Kırklareli Valiliği'nden flaş karar! Koronavirüs testi olmayan şehre giremeyecek
Gündem

Kırklareli Valiliği'nden flaş karar! Koronavirüs testi olmayan şehre giremeyecek

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kente giriş yapmak isteyen vatandaşları koronavirüs testi uygulanması yönünde karar aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:56:00 -
Kırklareli Valiliği'nden flaş karar! Koronavirüs testi olmayan şehre giremeyecek

Geçtiğimiz aylarda yoğun vaka artışının yaşandığı ve kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında düşüş gözlenen Kırklareli’nde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, virüsle mücadele kapsamında önemli bir karar aldı. Açıklanan karar kapsamında kente giriş yapmak isteyen kişilere koronavirüsle mücadele kapsamında Kovid-19 tarama testi yapılmasına karar verildi.

Çeşitli meslek kollarına tarama testi yapılacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sadece şehre girmek isteyen kişilere değil, başta Vefa Sosyal Destek Grupları olmak üzere çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılması kararı aldı.

Karar kapsamında Kırklareli’nde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de koronavirüs tarama testine tabi tutulacak.

Apartman toplantıları ertelendi

Öte yandan alınan bir diğer karar da apartman ve site sakinlerini ilgilendirdi. Bu kapsamda Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

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