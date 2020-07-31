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Eğitim

Kırklareli KYK yurtları | Kırklareli'nde devlet yurdu nerede?

Kırklareli KYK yurtları haberin detayında yer alıyor. Binlerce öğrenci Kırklareli KYK yurtlarını ve iletişim adreslerini araştırıyor. Devlete bağlı yurtlara başvuru yapacak olanlar bu devlet yurtlarını araştırabilir. Peki ama devlet yurtları hangi ilçelerde var? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-31 19:37:00 -
Kırklareli KYK yurtları | Kırklareli'nde devlet yurdu nerede?

Kırklareli KYK devlet yurtları

  • BABAESKİ ÖĞRENCİ YURDU
  • LÜLEBURGAZ ÖĞRENCİ YURDU
  • MEHMED EŞREF EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
  • KIRKLARELİ YURDU
  • AHMET CEVDET PAŞA ÖĞRENCİ YURDU
  • EVLADI FATİHAN ÖĞRENCİ YURDU
  • ŞEMSETTİN SAMİ ÖĞRENCİ YURDU
  • HUNDİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Detaylı bilgi ve iletişim adresleri için TIKLAYINIZ...

 

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