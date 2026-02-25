Kırkağaç’ta Motosikletin Çarptığı Eski Muhtar Hayatını Kaybetti

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel

Kırkağaç’ta meydana gelen trafik kazasında 70 yaşındaki İsmail Köken yaşamını yitirdi. Olay, Şair Eşref Mahallesi Prestij Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Köken’e, Ö.C.Ö. idaresindeki 33 AFU 327 plakalı motosiklet çarptı.

Kırkağaç’ta meydana gelen trafik kazasında 70 yaşındaki İsmail Köken yaşamını yitirdi. Olay, Şair Eşref Mahallesi Prestij Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Köken’e, Ö.C.Ö. idaresindeki 33 AFU 327 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Köken için çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yapılan Köken, durumunun ağır olması nedeniyle Akhisar Kirazoğlu devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Eski Bademli Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Köken’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Motosiklet sürücüsü Ö.C.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

