Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Tam bir şifa deposuna dönüşen karanfilin faydalarını okuyunca çok şaşıracaksınız.

#1
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Uyumadan önce içeceğiniz 1 bardak karanfilli su, hem midenizi rahatlatacak hem ağız hijyeni sağlayacak hem de uykuya geçişinizi sağlayacak. Karanfil, uyku öncesi tüketildiğinde özellikle Ramazan günlerinde büyük bir ferahlamaya yardımcı olacak.

#2
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni, özellikle sahur ve iftar sonrası mideyi ve uyku düzenini doğrudan etkiliyor.

#3
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Gece geç saatlerde yenilen yemekler, hazımsızlık, ağız kuruluğu ve uykuya dalmakta zorlanma gibi şikâyetleri beraberinde getirebiliyor.

#4
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Bu nedenle pek çok kişi, yatmadan önce hem sindirimi rahatlatacak hem de geceyi daha konforlu geçirmeyi sağlayacak doğal yöntemleri araştırıyor.

#5
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Uyku öncesi tüketilen bazı bitkisel desteklerin mideyi yatıştırdığını, ağız içini ferahlattığını ve vücudu gevşemeye hazırladığını biliyoruz.

#6
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Özellikle Ramazan’da daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada basit ama etkili bir içecek, işi çözüyor.

#7
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Tüm bu etkileri tek başına sağlayabilen doğal destek ise karanfil.

#8
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Yatmadan önce içilen bir bardak karanfilli su; sindirimi destekler, ağız hijyenine katkı sağlar.

#9
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Rahatlatıcı etkisiyle özellikle Ramazan gecelerinde daha huzurlu bir uykuya zemin hazırlar.

#10
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

Özellikle Ramazan ayında iftar sonrası yaşanan mide rahatsızlıkları

#11
Foto - Şifa deposu: Yatmadan önce karanfil etkisi! Özellikle Ramazan'da; Bakın ne işe yarıyor...

ve ağız kuruluğu düşünüldüğünde, karanfil suyu hem pratik hem de etkili bir gece rutini haline gelebilir.

