  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede! Ailenin talebini paspas gibi çiğnedi! Köpeğin saldırdığı kıza bir darbe de CHP'li başkandan F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç 15 sağlık ve sivil savunma personeline 910 kurşun sıkmışlar Siyonist katillerin vahşet tescillendi Tarih belli oldu! Özgürlük ve Sumud Filosu yeniden yola çıkıyor Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu! Hipersavaş'ın büyük silahı 'yapay zeka' Sibirya soğukları İstanbul’u vuracak! Megakentte kar alarmı: Sıcaklıklar bıçak gibi kesiliyor! Manchester United’ın stadı Old Trafford’da iftar vakti!
Yerel Şanlıurfa'da korku dolu anlar
Yerel

Şanlıurfa'da korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şanlıurfa'da korku dolu anlar

Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Abdülaziz G. (23) idaresindeki 34 NJH 957 plakalı kamyonet, Siverek-Viranşehir kara yolunun 50. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet B. (38) ve Mehmet Emin D. (28) yaralandı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Camide korku dolu anlar: Cemaat ne yapacağını şaşırdı!
Camide korku dolu anlar: Cemaat ne yapacağını şaşırdı!

Yerel

Camide korku dolu anlar: Cemaat ne yapacağını şaşırdı!

Esenyurt'ta korkunç olay: 2 kişi ölü bulundu!
Esenyurt'ta korkunç olay: 2 kişi ölü bulundu!

Yerel

Esenyurt'ta korkunç olay: 2 kişi ölü bulundu!

Adana'da korkunç kaza: Sürücü böyle uçtu!
Adana'da korkunç kaza: Sürücü böyle uçtu!

Yerel

Adana'da korkunç kaza: Sürücü böyle uçtu!

Kebapçıda korkunç olay: İftar saatini bekleyenlere büyük şok!
Kebapçıda korkunç olay: İftar saatini bekleyenlere büyük şok!

Yerel

Kebapçıda korkunç olay: İftar saatini bekleyenlere büyük şok!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı
Gündem

CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı

Canlı yayında takipçileriyle buluşan Jahrein, Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü bildiğini ifade ederek, "Ekrem İmamoğlu’nu affetmeyeceğim. On..
F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar
Gündem

F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaş uçağımızın kaza kırıma uğradığı o elim anlara dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Görev uç..
Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi
Gündem

Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde merkezi sistemden okunan akşam ezanının 3 dakika erken başlaması ve hemen ardından ramazan topunun da ateşl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23