Geliyor eski yıldız Kadıköy'e yine! Sadettin Saran bizzat süreci yönetecek...

Ara transfer döneminde planladığı santrfor hamlesini hayata geçiremeyen Fenerbahçe, sezon sonu için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetimin, yaz transfer döneminde öncelik vereceği golcü adaylarını netleştirdiği öğrenildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine tanıdık bir isim geldi. Yönetimin, eski golcüsü Vedat Muriqi için şartları yakından takip ettiği ve oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. İşte detaylar...

#1
Ara transfer döneminde forvet alamayan Fenerbahçe, bunun eksikliğini her karşılaşmada fazlasıyla hissetti.

#2
Sarı-lacivertliler, bu sorunu kökünden çözmek için kolları sıvadı.

#3
Fotomaç'ın haberine göre, hedefteki futbolculardan birisi de Vedat Muriqi.

#4
Kadıköy yönetimi, 31 yaşındaki golcüyü devre arasında da istemişti.

#5
Mallorca ise Muriqi'nin satışına sıcak bakmamıştı. Kosovalı forvet, bu sezon 23 lig sınavında 16 gol ve 1 asist üretti.

#6
La Liga'da 18. sırada yer alan Mallorca küme düşerse bu transferin önünde hiçbir engel kalmaz. Tersi bir tablo söz konusu olursa da gelmek isteyen Vedat Muriqi'nin tavrı koz olarak kullanılacak.

#7
1.94 boyundaki yıldızın değeri 4.5 milyon euro. Yıldız golcü, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkmış ve 15 gol/6 asistlik bir performans sergilemişti.

