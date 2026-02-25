  • İSTANBUL
Gündem Ailenin talebini paspas gibi çiğnedi! Köpeğin saldırdığı kıza bir darbe de CHP'li başkandan
Ailenin talebini paspas gibi çiğnedi! Köpeğin saldırdığı kıza bir darbe de CHP'li başkandan

Millete tepeden bakan CHP, yeni bir kepazelikle gündemi meşgul ediyor. Köpekten kaçarken belediye otobüsünün çarpması ile ağır yaralanan genç kızı hastanede ziyaret eden CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ailenin görüntü alınmaması talebini hiçe saydı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde geçtiğimiz hafta köpekten kaçarken belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızı hastanede ziyaret eden CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın ailenin kızlarıyla ilgili görüntü alınmaması talebine rağmen yüzünü açık şekilde göstererek görüntüsünü sosyal medyada paylaşması tepkilere neden oldu.

 

Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde 18 Şubat'ta kaldırımda yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), karşısına çıkan köpeğin kendisine doğru koşması üzerine paniğe kapılarak kaçmak isterken yola atladı. O sırada yoldan geçen belediye otobüsü, Gül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve yoğun bakımda tutulan genç kız, hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, önceki gün Cennet Nesibe Gül'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Cennet Nesibe'nin ailesiyle de görüşen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Başkan Kaya, "Çok şükür yavrumuzun durumu iyiye gidiyor. Bizim tek derdimiz, yavrumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasıdır" dedi

 

Yoğun bakımdan çıkarılarak serviste tedavi altına alınan Cennet Nesibe Gül'ün ailesi, Kaya'dan ve beraberindeki belediye basın ekibinden kızları ile ilgili hastane odasından görüntü ve fotoğraf alınmamasını rica etti.

Ancak hastane odasındaki ziyarette çekilen görüntüler, Başkan Kaya'nın sosyal medya hesabında aynı gün paylaşıldı. Aile ve yakınları Ahmet Kaya'ya tepki gösterirken, sosyal medyadaki paylaşımın altında da tepkilerini dile getirdiler.

 

 

Gül'ün kuzeni Halam Ayşe Gülyer, "Gerçekten samimi özür dilemek için geldiyseniz izinsiz fotoğraf çekmeyin ve asla paylaşmayın" ifadelerini kullandı.

Genç kızın yakınları, "Siz bunu izinsiz paylaştınız. Biz de susmayacağız", "Açık rıza olmaksızın görüntüsünün paylaşılması 6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel veri ihlalidir. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali söz konusudur. İçeriğin derhal kaldırılmasını ve gerekli hukuki sürecin başlatılacağını bildiriyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

 

