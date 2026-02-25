  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kültür - Sanat Bakan Ersoy’dan gezici kütüphane mesajı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana’da öğrencilerin gezici kütüphaneden kitap aldığı görüntüleri paylaşarak dikkat çeken bir mesaj verdi...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Adana Yeni Yayla Ortaokulu öğrencilerinin gezici kütüphaneden kitap ödünç aldığı anlara ilişkin görüntü paylaştı.

 

Ersoy, şunları kaydetti:

"Adana Yeni Yayla Ortaokulu öğrencileri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzün gezici kütüphanesinden ödünç aldıkları kitaplarla hem okuma heyecanını hem de gönül dünyalarını bir araya getirdi. Gezici kütüphanelerimiz sadece kitap ulaştırmıyor, çocuklarımızın hayallerine, sesine ve coşkusuna da eşlik ediyor. Türkiye'nin dört bir yanına bilgiyi, kültürü ve iyiliği taşımaya devam ediyoruz."

