TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye teşekkür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, AK Parti grubuna komisyona verdikleri destekten ötürü teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da devlet politikası haline dönüştürdüğü için minnetlerini ifade etti.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin en zor meselesi Cumhuriyet tarihimizin ilk asrının yarısının neredeyse heba edildiği, büyük bedeller ödediğimiz, ağır faturalar ödediğimiz şiddet ve terör meselesi ümit ediyorum ki bu çalışmayla birlikte yoluna girecek ve Türkiye'nin gündeminden kaldırılacaktır. Bu çalışmalar çok verimli tartışmaları da aslında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar oldu. Birbirine taban tabana zıt fikirlere sahip olan insanların gelip hatta aynı oturumda yan yana oturdukları ve görüşlerini dile getirdiği oturumlar oldu. Umut anneleriyle, şehitlerimizin, gazilerimizin ailelerinin yan yana oturduğu oturumda her iki tarafında biz çocuklarımızı gömdük. Bundan sonra toprağa çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz iradesi. Aslında bu komisyondaki dinleme faslının mottosu olarak önümüze çıkan bir temenniydi. Bu işin artık sona erdirilmesi, bir daha Türkiye'nin hiçbir evladının toprağa düşmemesi, ölmemesi, öldürülmemesi üzerinde hemfikirdir. Burada Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle, öncülüğüyle başlayan bu devlet politikası bizim Meclisimizde kurulan bu komisyonla birlikte de bir millet politikası haline dönüştürülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

Çatışmalı konuların çözümünde parlamentoların devreye çok geç girdiklerini veya parlamentolarla birlikte 3. Göz adı verilen başka ülkelerin takip ve murakabe fonksiyonlarının devreye girdiğini hatırlatan Kurutulmuş, "Aslında bu komisyonun kurulmasıyla birlikte buraya bütün siyasi partilerimiz bir parti hariç bütün siyasi partilerin destek vermesiyle birlikte Türkiye'de milli irade ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu meselenin tek sahibi olduğunu, yegane meşru sahibi olduğunu ortaya koydu ve bu komisyon çalışmaları, bu demokratik anlayış içerisinde bugüne kadar geldi. Ve şunu da büyük bir şükranla ifade etmek istiyorum ki birbiriyle fikirleri farklı olan 50 milletvekili arkadaşımız o kadar yoğun tartışma ortamına rağmen hiçbir şekilde kırıcı, yıkıcı, karşı taraftaki arkadaşları, karşı tarafta gördüğü arkadaşları yok etmek için bir söz tarif etmedi Hatta neredeyse en ufak bir tartışmanın bile olmadığı müzakereler yapıldı" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, önlerinde daha kritik bir dönem olduğunu kaydederek, "Bundan sonra daha zor sürecin önünde olunduğunu söylemek isterim. Aynı kararlılık ve aynı eş güdüm içerisinde çalışıldığı takdirde burada da sonuç alacağımızı ve tamamıyla bu meselenin artık geride kalacağına yürekten inanıyorum. AK Parti'ye de, başta AK Parti'nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız olmak üzere grup başkanımız, genel başkanvekilimiz, grup başkanvekillerimiz nezdinde AK Parti'ye de çok teşekkür ediyorum. Samimi ciddi destekleri bu süreçte önemli bir rol oynamıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de komisyonun çalışmalarına 5 Ağustos'ta başladığını hatırlatarak, "İnternet sitesinde de şu anda bu rapor yayınlanmış durumda. Ben özellikle Meclis Başkanımıza şahsım adına ve grubum adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özverili, çok gayretli, uzlaşmacı, yapıcı tutumuyla beraber aynı zamanda öngörü ve yol haritası sunma adına gerçekten bizlere çok büyük katkılar sağladı. Tabii 50 yıllık bir belayı ülkemizin terör meselesini çözmek bu konuda yapıcı tutum sergilemek, emek sarf etmek çok kıymetliydi. Ben yine bu süreçte katkı sağlayan siyasi parti gruplarına, genel başkanlarına ve koordinatör grup başkan vekillerine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.