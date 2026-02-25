Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa
Sahurda yenilmesi gereken bir besin kaynağını daha uzmanlar işaret etti.
Oruç tutarken yaşanan uzun süreli açlık hissini kontrol altına almak için besleyici ve zengin içerikli bir sahur menüsü oluşturmak oldukça önemli. Uzmanlar, klasik sahur seçeneklerinin yanı sıra yüksek protein kalitesi ve zengin lif içeriğiyle ön plana çıkan bir besini mutlaka öğünlerinize eklemenizi tavsiye ediyor.
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle hem manevi huzur hem de bedensel bir şifalanma yaşıyoruz. Sahur ve iftar sofralarında sevdiklerimizle buluştuğumuz bu özel zaman diliminde oruç tutmak, uzun süreli açlığı beraberinde getiriyor. Bu noktada sahurda tüketilen besinlerin zengin içeriklere sahip olması gün boyu tokluk hissi yakalamanıza olanak tanıyacaktır. Uzmanlar; ani açlık krizlerini önlemek için düşük glisemik indeksli ve lif oranı yüksek gıdalar tüketilmesini tavsiye ediyor. Sahur menülerinde yumurta ve yulaf gibi besinler ön plana çıksa da son yıllarda zengin lif içeriğiyle ön plana çıkan kinoa, uzun süre tokluk hissi sağlıyor.
9 TEMEL AMİNO ASİT İÇERİR Bitkisel kaynaklı bir gıda olan kinoa, içeriğiyle aslında tam bir protein kaynağıdır. Öyle ki kinoa, çoğu bitkisel gıdanın aksine vücudun kendi başına üretemediği 9 temel amino asidin tamamını içerir. Bu noktada kinoa, uzun süreli tokluk ve enerji hissi sağlar.
Diğer tahıllara oranla iki kat daha fazla lif içeren kinoa, kan şekerinin aniden yükselmesini engelleyerek dengede hissetmeye olanak tanır. Ayrıca sindirim sistemini yavaş çalıştıran kinoa, mide boşalma süresini de uzatır.
Tam bir mineral ve vitamin deposu olan kinoa; magnezyum, demir, manganez ve B2 açısından önemli bir kaynaktır. Bu özellikleriyle güçlü bir antioksidan işlevi gören kinoa, kan damarlarını rahatlatır, kansızlığa karşı destekleyici bir rol üstlenir.
Kinoanın bir diğer öne çıkan özelliği de sindirimi kolay bir besin kaynağı olmasıdır. Sahur sonrası şişkinlik ve mide yanması gibi problemler yaşamak istemeyenler için kinoa, iyi bir seçenek olacaktır. Kinoayı bazı alternatif besinlerle birlikte tüketerek zengin bir tabak hazırlamanız mümkün. Bunun için avokado, ceviz ya da badem, haşlanmış baklagiller, yoğurt ya da yeşil sebzeleri tercih edebilirsiniz.
