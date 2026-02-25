Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle hem manevi huzur hem de bedensel bir şifalanma yaşıyoruz. Sahur ve iftar sofralarında sevdiklerimizle buluştuğumuz bu özel zaman diliminde oruç tutmak, uzun süreli açlığı beraberinde getiriyor. Bu noktada sahurda tüketilen besinlerin zengin içeriklere sahip olması gün boyu tokluk hissi yakalamanıza olanak tanıyacaktır. Uzmanlar; ani açlık krizlerini önlemek için düşük glisemik indeksli ve lif oranı yüksek gıdalar tüketilmesini tavsiye ediyor. Sahur menülerinde yumurta ve yulaf gibi besinler ön plana çıksa da son yıllarda zengin lif içeriğiyle ön plana çıkan kinoa, uzun süre tokluk hissi sağlıyor.