  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding parayı orada buldu Ne Osimhen ne Asesnsio: Süper Lig'in en verimli transferi belli oldu! Balıkesir’de F16 kazası ciğerimizi yaktı! Şehit pilottan geriye sadece bu görüntü kaldı Resmen tarih yazdı ve ayrılık kapıda gibi... Julian Alvarez mi Victor Osimhen mi? Kara yolları ‘akıllı’ ve ‘güvenli’ dönüşüm atağına geçti Ve uçan araba havalandı! Bilet fiyatı belli oldu Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa
Ramazan
7
Yeniakit Publisher
Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa

Sahurda yenilmesi gereken bir besin kaynağını daha uzmanlar işaret etti.

#1
Foto - Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa

Oruç tutarken yaşanan uzun süreli açlık hissini kontrol altına almak için besleyici ve zengin içerikli bir sahur menüsü oluşturmak oldukça önemli. Uzmanlar, klasik sahur seçeneklerinin yanı sıra yüksek protein kalitesi ve zengin lif içeriğiyle ön plana çıkan bir besini mutlaka öğünlerinize eklemenizi tavsiye ediyor.

#2
Foto - Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle hem manevi huzur hem de bedensel bir şifalanma yaşıyoruz. Sahur ve iftar sofralarında sevdiklerimizle buluştuğumuz bu özel zaman diliminde oruç tutmak, uzun süreli açlığı beraberinde getiriyor. Bu noktada sahurda tüketilen besinlerin zengin içeriklere sahip olması gün boyu tokluk hissi yakalamanıza olanak tanıyacaktır. Uzmanlar; ani açlık krizlerini önlemek için düşük glisemik indeksli ve lif oranı yüksek gıdalar tüketilmesini tavsiye ediyor. Sahur menülerinde yumurta ve yulaf gibi besinler ön plana çıksa da son yıllarda zengin lif içeriğiyle ön plana çıkan kinoa, uzun süre tokluk hissi sağlıyor.

#3
Foto - Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa

9 TEMEL AMİNO ASİT İÇERİR Bitkisel kaynaklı bir gıda olan kinoa, içeriğiyle aslında tam bir protein kaynağıdır. Öyle ki kinoa, çoğu bitkisel gıdanın aksine vücudun kendi başına üretemediği 9 temel amino asidin tamamını içerir. Bu noktada kinoa, uzun süreli tokluk ve enerji hissi sağlar.

#4
Foto - Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa

Diğer tahıllara oranla iki kat daha fazla lif içeren kinoa, kan şekerinin aniden yükselmesini engelleyerek dengede hissetmeye olanak tanır. Ayrıca sindirim sistemini yavaş çalıştıran kinoa, mide boşalma süresini de uzatır.

#5
Foto - Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa

Tam bir mineral ve vitamin deposu olan kinoa; magnezyum, demir, manganez ve B2 açısından önemli bir kaynaktır. Bu özellikleriyle güçlü bir antioksidan işlevi gören kinoa, kan damarlarını rahatlatır, kansızlığa karşı destekleyici bir rol üstlenir.

#6
Foto - Uzmanlar sahurda mutlaka yiyin diyor! 16 saat tok tutuyor, tam bir enerji deposu! Müthiş şifa

Kinoanın bir diğer öne çıkan özelliği de sindirimi kolay bir besin kaynağı olmasıdır. Sahur sonrası şişkinlik ve mide yanması gibi problemler yaşamak istemeyenler için kinoa, iyi bir seçenek olacaktır. Kinoayı bazı alternatif besinlerle birlikte tüketerek zengin bir tabak hazırlamanız mümkün. Bunun için avokado, ceviz ya da badem, haşlanmış baklagiller, yoğurt ya da yeşil sebzeleri tercih edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...
Gündem

Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu dur..
Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar
Teknoloji

Teknoloji devleri fena kapıştı! Birbirlerini "veri hırsızlığıyla" suçluyorlar

ABD merkezli yapay zekâ şirketi Anthropic bazı yabancı laboratuvarların, modellerini "endüstriyel ölçekte damıtma saldırılarıyla" kopyalamay..
Rus istihbaratı alarma geçti! Putin'den flaş Türkiye sözleri: Birileri patlatmaya çalışıyor
Dünya

Rus istihbaratı alarma geçti! Putin'den flaş Türkiye sözleri: Birileri patlatmaya çalışıyor

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Birileri Karadeniz'in altından Türkiye'ye ..
F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar
Gündem

F-16 kaza kırımının yeni görüntüleri geldi: ‘Şimşek mi çarptı?’ dediler, facia çıktı! İşte uçağın düştüğü o kahreden anlar

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaş uçağımızın kaza kırıma uğradığı o elim anlara dair görüntüler gün yüzüne çıktı. Görev uç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23