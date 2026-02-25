  • İSTANBUL
PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!

Türk futbolunda disiplin rüzgarları sert esiyor. TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in devlerini adeta kurula yağdırdı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil olmak üzere tam 11 kulüp, çeşitli ihlaller gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Federasyonun bu hamlesi, futbol camiasında geniş yankı uyandırırken, listedeki isimlerin ağırlığı dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 11 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, kurula sevk edildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları", Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın ise "talimatlara aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK, Pendikspor, Sakaryaspor ve Vanspor FK'nin de kurula sevki gerçekleşti.

Öte yandan Sakaryaspor'da bugün yolların ayrıldığı futbolcu Caner Erkin, Sivasspor maçındaki "hakareti" nedeniyle sevk listesinde yer aldı. Caner, söz konusu karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

her kes işini yapacak

kim suc işlediyse gereken yapılmalı kulupler para aklama söhret yerleri değil <<ülkeyi temsil yerleridir gerken yapılmalı <<kim tutar sayın başşkan devam acımayın acıdıkca acınası hale gelirsiniz
