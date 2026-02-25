  • İSTANBUL
SON DAKİKA
F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 kazasına ilişkin, açıklama yaptı. Erdoğan "Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece düşen Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 tipi savaş uçağına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

 

 

Erdoğan, kazanın nedenlerinin tespitine yönelik soruşturmalar başlatıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece maalesef üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir 9’uncu Ana Jet Üssü Komutanlığımızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu.

Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır; Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekânı inşallah cennet olsun."

