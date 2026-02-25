Amsterdam-Tel Aviv seferleri durduruldu!
Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), Amsterdam-Tel Aviv hattındaki uçuşlarını 1 Mart itibarıyla geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
KLM, Tel Aviv'e uçuş düzenlemenin "ticari ve operasyonel olarak mümkün olmadığını" belirtti. Açıklamada, "Etkilenen yolculara kişisel bildirim yapılacak ve uçuş tarihlerini değiştirme veya para iadesi alma seçenekleri sunulacaktır. Gelişmeleri izlemeye ve şartlara göre kararı yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" denildi.