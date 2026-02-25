  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Amsterdam-Tel Aviv seferleri durduruldu!
Dünya

Amsterdam-Tel Aviv seferleri durduruldu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Amsterdam-Tel Aviv seferleri durduruldu!

Hollanda Kraliyet Havayolları, 1 Mart itibarıyla Amsterdam-Tel Aviv seferlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM), Amsterdam-Tel Aviv hattındaki uçuşlarını 1 Mart itibarıyla geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

 

KLM, Tel Aviv'e uçuş düzenlemenin "ticari ve operasyonel olarak mümkün olmadığını" belirtti. Açıklamada, "Etkilenen yolculara kişisel bildirim yapılacak ve uçuş tarihlerini değiştirme veya para iadesi alma seçenekleri sunulacaktır. Gelişmeleri izlemeye ve şartlara göre kararı yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz" denildi.

