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Kırkağaç’ta 30 bin ton kavun askıda

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenerek coğrafi işaret alan ve iki hafta önce hasadı yapılan Kırkağaç kavunu, kış aylarında da satışa sunulmak için askılardaki yerini almaya başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:37
Kırkağaç’ta 30 bin ton kavun askıda

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenerek coğrafi işaret alan ve iki hafta önce hasadı yapılan Kırkağaç kavunu, kış aylarında da satışa sunulmak için askılardaki yerini almaya başladı. Yaklaşık 30 bin ton kavun askılara asılarak 14 derecede saklanan kavunlar Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Almanya’ya ihraç ediliyor.


Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında ’Coğrafi İşaretleme’ alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavununun yüzde 70’lik bölümü askılarda yer buluyor.


15 Ağustos tarihi itibariyle tarlalardan büyük bir özveriyle toplanan, daha sonra klimalı ve havalandırma sistemiyle sıcaklığı 14 dereceye ayarlanmış depolara getirilerek tek tek dört bir yanından bağlanan kavunlar, büyük uğraşlarla tahta direklere asılıyor. Kış ayları için depolarda askıda kalan kavunlar, şubat ayında bile alıcı buluyor. Vatandaşlar şuan kilosunu 1.5 TL’den satın aldıkları Kırkağaç kavununu, şubat ayında ise en az 5 TL’den temin edecek.


Konuyla ilgili İHA muhabirine özel bir açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 12 bin dekar alanda ekim yaparak 45 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini ve 30 bin ton kavunun askıya asılma işleminin başladığını söyledi. Özarı, “Bir hasat sezonunu daha yaşamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Artık kavunlarımız yetişti. Bunların yüzde 20’lik, yüzde 30’luk bir bölümünü hemen hasat esnasında sizlerin sofralarına sunuyoruz. Diğer kalan yüzde 70’lik kısmını ise gördüğünüz gibi büyük bir emekle tek tek hepsini işleyip asıyoruz. Bunu neden depolarımıza asıyoruz? Çiftçimiz asılan kavunları kış aylarında satıp biraz daha fazla ekonomik gelir elde etmek istiyor. Tahmini olarak depolarımızda 30 bin ton kavunumuz var ve bunlar şuan depolarımıza asılıyor. Depolardaki bu kavunları kış aylarında sofralara sunacağız. Alıcıları şimdiden bekliyoruz. Toptan fiyatımız 1.50 TL ile 1.80 TL arasında değişiyor. Tabi bunlar depolarda ki fiyatlar. İhracat yapılan bir bölüm kavunumuz da var. Astığımız 30 bin ton kavunun yaklaşık 2 bin tonu ihracata gidiyor. Kırkağaç’a gelen alıcılar kavunlarımızı genellikle Almanya’ya gönderiyor. Kavunun en iyi şartlarda dayanıklılığını uzatabilmek için depolarımızı 14 derecede tutuyoruz. Bu 14 derecelik ısıyı koruyabilmemiz için ısı düşerse kaloriferimiz devreye giriyor, ısı yükselirse havalandırma sistemi devreye giriyor. Sabit olarak 14 derecede depolarımızın ısı derecesini korumak zorundayız çünkü kavunlarımız depolarımızda böylelikle dayanabiliyor. Kırkağaç kavununun özellikleri, aromasının çok tatlı olması, lif yapısının çok yoğun olması, kabuğunun dayanıklılığından dolayı çok sert olması ve özel depolarda korunduğu için dayanıklı olmasıdır” dedi.


Uzun yıllardır kavun üreticiliği yapan Zafer Çizmeci ise, “Kırkağaç’ın başlıca gelirlerinden olan kavun ilçemizde büyük emeklerle üretilmektedir. Raf ömrünü kısaltacak kimyasal ilaç, kimyasal gübre bu tür kimyasalları kullanmıyoruz. Çünkü bunları kullandığımızda raf ömrünü kısaltıyor. Kavunlarımızın en iyilerini seçip, bu şekilde direklere asılmakta. Özellikle asmamızın nedeni Ocak, Şubat aylarına kadar tüketiciye sunabilmek ve kendimiz içinde artı bir gelir elde etmek. Bunun için kavunlarımız düzenlenmiş, dizayn edilmiş depolara asılıyor. Sıcaklık, soğukluk derecelerini ayarlıyoruz. Kavunumuzun bir asma tekniği var. Özel olarak tek tek bağlanıyor. Sonra tekrar bir elden geçiriyoruz. Sağlıklı, sağlam olanlarını asıyoruz. Kavunları birbirine temas ettirmeden asıyoruz. Raf ömrü uzun olsun diye. Bu depolama işlemi sadece Kırkağaç kavununa özeldir. Diğer kavunlar depoya gelmiyor, onların raf ömrü kısa oluyor. Hasadımız Ağustos ayı sonuna doğru başlıyor, Eylül gibi devam ediyor. Bu süreçte yurt içinde hemen hemen bütün illere veriyoruz. Ayrıca yurt dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Almanya gibi ülkelere kavunumuzun ihraç edilmekte” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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