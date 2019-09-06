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"Kirin 990 5G cep telefonu deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyor"

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu:- "Kullanıcıların 5G çağındaki gelişmiş 5G deneyimlerine yönelik gereksinimlerini karşılamak için, Kirin 990 (5G) performans ve güç verimliliği, AI hesaplama ve ISS açısından tamamen yükseltildi, cep telefonu deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyor"

06 Eylül 2019 Cuma 15:27
"Kirin 990 5G cep telefonu deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyor"

İSTANBUL(AA) - Huawei, Berlin’de düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA) son amiral gemisi Kirin 990 çip serisi Kirin 990 ve Kirin 990 5G'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, IFA'da Evrimi Yeniden Düşünmek (Rethink Evolution) başlıklı bir açılış konuşması yaparak, şirketin son amiral gemisi Kirin 990 çip serisini duyurdu: Kirin 990 ve Kirin 990 5G.

Kirin 990 5G'nin, dünyanın ilk 5G SoC'u (Çip üzerinde sistem) olduğunu kaydeden Yu, böylece son kullanıcıların ticarileşmesinin ilk yılında 5G bağlantı deneyimine erişmelerinin sağlayacağını belirterek, "Kullanıcıların 5G çağındaki gelişmiş 5G deneyimlerine yönelik gereksinimlerini karşılamak için, Kirin 990 5G performans ve güç verimliliği, AI (Yapay Zeka) hesaplama ve ISS açısından tamamen yükseltildi, cep telefonu deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyor." dedi.

Açıklamaya göre, Huawei Kirin 990 (5G) aynı zamanda sektörün en kompakt 5G akıllı telefon çözümü özelliğini taşıyor. Son teknoloji 7nm + EUV üretim süreciyle Kirin 990 (5G), daha küçük bir alan ve daha düşük güç tüketimi sağlayan 5G modem ile entegre edildi. Kirin 990 (5G), hem bağımsız olmayan (NSA) hem de bağımsız (SA) mimarileri ve TDD / FDD tam frekans bantlarını destekleyen ve çeşitli ağların donanım gereksinimlerini karşılamasını sağlayan ilk tam frekans 5G SoC olarak rakiplerinden ayrılıyor. Balong 5000’in mükemmel 5G bağlantı kabiliyetini temel alan Kirin 990 (5G), sektörde eşsiz 5G deneyimi ile 2.3 Gbit/sn'lik lider indirme hızı ve 1.25 Gbit/s'lik yükleme bağlantı hızı sunuyor.

- 5G çağına AI işlem gücünü getiren NPU mimarisi

Kirin 990 (5G), Da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen, büyük ve küçük olmak üzere çift NPU çekirdeği içeren ilk amiral gemisi SoC özelliği taşıyor. Büyük çekirdekler, ağır işlem senaryolarında yüksek performans ve güç verimliliği sağlarken, sektörün ilk küçük çekirdekli yapısı, yenilikçi NPU mimarisinin getirdiği akıllı bilgi işlem gücüne tam anlamıyla sahip olan ultra düşük güç tüketimi uygulamalarını güçlendiriyor.

- En iyi performans ve enerji tasarrufu özellikleri

Kirin 990, 2.86 GHz'e kadar baskın bir frekansa sahip iki ultra büyük çekirdek, iki büyük çekirdek ve dört küçük çekirdek içeren üç seviyeli bir güç verimliliği yapısına sahip. Ek olarak, Kirin 990 16-çekirdekli Mali-G76 GPU ve akıllı işlem süreci dağıtımı için etkili bir bant genişliği tasarrufu ve düşük güç tüketimi sağlayan yeni sistem düzeyinde Akıllı Önbellek kullanıyor. Oyun tecrübeleri için Kirin 990 (5G), donanım altyapısı ve çözümleri arasında etkin bir iş birliğine olanak sağlayan, endüstri lideri olan Kirin Gaming+2.0'ı destekliyor.

- Muhteşem fotoğrafçılık deneyimi için yenilenmiş ISP 5.0

Fotoğrafçılığa gelince, Kirin 990 (5G) düşük ışıklı ortamlarda daha parlak ve daha net görüntüler yakalamak için blok eşleştirme ve 3D filtreleme (BM3D), profesyonel düzeyde donanım gürültüsü azaltma (NR) özellikleri yepyeni bir ISS 5.0 ile geliyor. Aynı zamanda, videolarda daha doğru ses işleme için çift alanlı video NR kullanan ilk işlemci olma özelliğini taşıyor. Buna ek olarak, AI segmentasyonunu temel alan gerçek zamanlı video işleme ve görüntü oluşturma gibi özelliklerle görüntü renk çerçevesini çerçeveye göre ayarlayıp sinema kalitesinde görüntüler sunabiliyor.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:27
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