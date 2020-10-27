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Aktüel Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov'dan Macron'a tepki
Aktüel

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov'dan Macron'a tepki

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov: - "Hristiyanlara ya da Müslümanlara sizin dininiz kötü, o sebepten kriz oldu demek aptallıktır ve buna kimsenin hakkı yoktur. Hele bunu ülkenin siyasetçisi söylediğinde bu daha büyük krizdir"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:13:38 -
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov'dan Macron'a tepki

KİEV (AA) - TALHA YAVUZ - Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." şeklindeki ifadesini "Hristiyanlara ya da Müslümanlara sizin dininiz kötü, o sebepten kriz oldu demek aptallıktır ve buna kimsenin hakkı yoktur. Hele bunu ülkenin siyasetçisi söylediğinde bu daha büyük krizdir." sözleriyle eleştirdi.

Çubarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamalarını değerlendirdi.

Ülkelerde krizler yaşanabileceğini belirten Çubarov, ancak bu gibi durumlarda krizlerin sebebi olarak dini göstermenin "bilgili" siyasetçilerin başvuracağı bir yöntem olmadığına dikkati çekti.

Çubarov, her zaman dini kullanan kişiler olabileceğini belirterek, "Bu dinin değil kişilerin kabahatidir. Hristiyanlara ya da Müslümanlara sizin dininiz kötü, o sebepten kriz oldu demek aptallıktır ve buna kimsenin hakkı yoktur. Hele bunu ülkenin siyasetçisi söylediğinde bu daha büyük krizdir." ifadesini kullandı.

- Fransa, her dinden vatandaşına eşit mesafede olmalı

Afrika'da pek çok ülkenin 20. yüzyılda Fransa'nın kolonisi olduğunu ve Fransa'nın Cezayir'de ve Afrika'nın diğer bölgelerinde binlerce Müslümanın ölümünden sorumlu olduğunu hatırlatan Çubarov, "Krizlerin asıl sebebini bulmak yerine, İslam dinindeki kendi vatandaşını suçlamak doğru değildir. Bu yaklaşımın sona ermesi gerek. Macron, Fransa'nın insan haklarını kabul eden bir devlet olduğunu ve hangi dine mensup olursa olsun her vatandaşı için eşit mesafede olduğunu söylemesi gereklidir." dedi.

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