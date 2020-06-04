Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedir belirtileri neler?
Kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı nedir? İlk olarak ülkemizde 2000'li yıllarda görülen ve oldukça ağır bir hastalık olarak kabul edilen "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" yaz dönemiyle birlikte tekrar gündem oldu. Peki ama Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir ve kimler risk altındadır? Tedavisi nasıl yapılı veya tedavisi var mıdır? İşte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına ilişkin merak edilenler ve detayları...
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Nedir?
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
- Ateş
- Halsizlik
- İştahsızlık
- Kas ağrısı
- Baş ağrısı
- Bulantı
- Kusma
- İshal
- Kanama
Kimler Risk Altındadır?
- Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçi ve çobanlar,
- Kasaplar ve mezbaha çalışanları,
- Veteriner hekimler,
- Askerler,
- Korunmasız olarak kamp ve piknik yapanlar,
- KKKA hastaları ile temas eden sağlık personeli,
- Laboratuvar çalışanları,
- Hasta yakınları risk altındadır.
Hastalık Öldürücü müdür?
Yapılan çalışmalarda, KKKA hastalığı nedeniyle ölüm ile ilgili verilerde %40’a kadar çıkan oranlar bildirilmektedir. Türkiye’de görülen vakalarda ölüm yüzdesi %5 civarındadır.