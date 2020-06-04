Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedir belirtileri neler?

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Nedir?

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Ateş

Halsizlik

İştahsızlık

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Bulantı

Kusma

İshal

Kanama

Kimler Risk Altındadır?

- Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçi ve çobanlar,

- Kasaplar ve mezbaha çalışanları,

- Veteriner hekimler,

- Askerler,

- Korunmasız olarak kamp ve piknik yapanlar,

- KKKA hastaları ile temas eden sağlık personeli,

- Laboratuvar çalışanları,

- Hasta yakınları risk altındadır.

Hastalık Öldürücü müdür?

Yapılan çalışmalarda, KKKA hastalığı nedeniyle ölüm ile ilgili verilerde %40’a kadar çıkan oranlar bildirilmektedir. Türkiye’de görülen vakalarda ölüm yüzdesi %5 civarındadır.