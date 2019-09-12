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Kırıkkale'de yangın

Salça kaynatmak için yakılan ateşten yayılan alevler 4 katlı evin 3 katına zarar verdi

12 Eylül 2019 Perşembe 14:48
Kırıkkale'de yangın

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde salça kaynatılan ateşten yayılan alevler yangına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Altuntaş Mahallesi'nde Sami Yurtbaş'a ait 4 katlı evinde bahçesinde aile fertleri salça kaynatmak için ateş yaktı. Aile, işlerinin bitmesinin ardından ateşi tam söndürmeyince bahçedeki otlar alev aldı ve yangın eve sıçradı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Keskin Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların da yardımıyla bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Yangında, evin 3 katı zarar gördü.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:48
  1. Keskin
  2. Yangın

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