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Yerel Kırıkkale’de trafik faciası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yerel

Kırıkkale’de trafik faciası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-13 11:25:00 -
Kırıkkale’de trafik faciası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsa A. idaresindeki 06 CZF 930 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kılıçlar köyü mevkisinde bariyere çarptı.

Bu sırada sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 COS 10 plakalı otomobil, kaza yapan araçtakilere yardım etmek isteyen yaya Yunus K. ile Soner Y’nin kullandığı 71 T 2056 plakalı taksiye çarptı.

Yaralanan Yunus K. ile İsa A. ve aracında bulunan Erhan B, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yunus K. (24) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan 06 COS 10 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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