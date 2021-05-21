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Yerel

Kırıkkale'de suç örgütlerine operasyon

Kırıkkale'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 11:36:00 -
Kırıkkale'de suç örgütlerine operasyon

Kırıkkale'de, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı başlatılan Sahil Rüzgarı Operasyonu kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlıdan 1'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kent merkezinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada tabanca ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlının, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin Antalya'da, diğerinin de Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

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Yorumlar

memleketim

organize çete mafya suç örgütlerine elemanlarına ömür boyu hapis verilsin
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