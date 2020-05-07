  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırıkkale’de Ramazan ve Covid-19 denetimleri

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle bir yandan esnaf denetimlerini arttırırken bir yandan da kent merkezinde vatandaşların huzuru ve sağlığı için Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:32:31 -
Kırıkkale’de Ramazan ve Covid-19 denetimleri

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle bir yandan esnaf denetimlerini arttırırken bir yandan da kent merkezinde vatandaşların huzuru ve sağlığı için Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarını sürdürüyor.


Kırıkkale’de kent merkezinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara bilgilendirme yaparken esnafın da genel temizliği ve çalışmalarını kontrol ediyor. Denetimlerde marketlerin genelge çerçevesinde en fazla müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının artmaması için giriş çıkışların kontrolü, market içerisinde bulunan müşterilerin birbirlerine en az 1 metre mesafede olması ve diğer kuralların market personeli tarafından müşterilere hatırlatılması belirtildi. Ramazan ayı ve korona virüs boyunca vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapmaları için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı