Kırıkkale'de otobüs devrildi! 11 kişi yaralandı
Metro Turizm'e ait X3362KC plakalı yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.
Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden Halit Karasu idaresindeki Metro Turizm'e ait X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre kala Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.
11 KİŞİ YARALANDI
Sürücünün de yer aldığı 11 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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