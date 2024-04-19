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Yerel Kırıkkale'de otobüs devrildi! 11 kişi yaralandı
Yerel

Kırıkkale'de otobüs devrildi! 11 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 16:15:58 - 2024-04-19 16:15:57
Kırıkkale'de otobüs devrildi! 11 kişi yaralandı

Metro Turizm'e ait X3362KC plakalı yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden Halit Karasu idaresindeki Metro Turizm'e ait X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre kala Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Sürücünün de yer aldığı 11 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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