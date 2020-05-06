Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 91 kişiye para cezası verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 91 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimlerin artarak devam ettiği ve vatandaşların tedbirlere uymasının toplum sağlığı açısından önem arz ettiği belirtildi.

Yenidoğan Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş hanında kumar oynandığı ihbarını değerlendiren polis ekiplerinin operasyon düzenlediği aktarılan açıklamada, "Operasyonda, aynı mekanda bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten 3 bin 150'şer liradan 34 bin 650 lira para cezası kesildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, il merkezinde polis ekiplerince gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinde kurallara uymayan 65 yaş üstü 11, 20 yaş altı 30, park, bahçe ve mesire alanı yasağını ihlal eden 3 ve "sosyal mesafe" kuralına uymayan 36 kişiye de idari para cezası uygulandığı kaydedildi.