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Yerel Kırıkkale'de feci kaza: 5 kişi yaralandı
Yerel

Kırıkkale'de feci kaza: 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 03:54:00 -
Kırıkkale'de feci kaza: 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

H.S. idaresindeki 34 BUV 563 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin kavşağında A.Y'nin kullandığı 71 AY 901 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü A.Y. ile araçlardaki biri çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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