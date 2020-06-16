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Yerel

Kırıkkale'de ele geçirildi! Milyonlarca değerinde...

Kırıkkale'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin tasvir edildiği dini görsellerden ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 07:08:00 -
Kırıkkale'de ele geçirildi! Milyonlarca değerinde...

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine bir şüphelinin, Suriye'den getirdiği tarihi eser niteliğindeki dua kitaplarını satmak için alıcı aradığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli M.A.'yı tespit ederek, merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde kitapları almak için buluşma ayarladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda müşteri gibi davranarak M.A. ile diyalog kuran ekipler, kitapları 2 milyon 500 bin TL'ye satmaya çalışan M.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

M.A.'nın yapılan üst aramasında, üzerinde Suriye'den kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ederken, muhafaza altına alınan tarihi eser niteliğindeki kitapların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

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