  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pis koku ve çirkin görüntü tarih olacak! Cemil Tugay’dan İzmir'e müjde! Şara'nın eşi COP31'e damga vuran isimlerden oldu! Latife el-Durubi’den Emine Erdoğan’a teşekkür paylaşımı Fon kurulu toplantısı sonrası açıklama! 119 fonda 161 milyar liralık ödeme yapıldı Suudi Bakan’dan savunma sanayimize övgü Türkiye’den öğrenecek çok şeyimiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti Bakan Kurum’a cuma namazında ahiret soruları Türkiye'ye getirilen çete lideri hakkında yeni gelişme 18 kişinin can verdiği HABAŞ’ta olaylı protesto! İşçileri iten iki kişi fabrikaya kaçtı Avrupa Birliği’nde "müzakereci" krizi patlak verdi! Kaja Kallas’tan içerdeki çatlak seslere ve Rusya’ya sert uyarı! 40 kilo sarımsakla Kıbrıs'a giden Türk çift, 92 bin lira ceza kesilip hapse atıldı
Gündem Türkiye Sigorta’dan tarihi adımı 1 milyar 599 milyon TL’yi aşan fon kazancını TMSF’ye iade etti!
Gündem

Türkiye Sigorta’dan tarihi adımı 1 milyar 599 milyon TL’yi aşan fon kazancını TMSF’ye iade etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye Sigorta’dan tarihi adımı 1 milyar 599 milyon TL’yi aşan fon kazancını TMSF’ye iade etti!

Türkiye Sigorta AŞ, kamuoyu ve piyasalarda geniş yankı uyandıracak örnek bir karara imza atarak, tasfiyeye konu fonlardan elde ettiği 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'lik kazancı gönüllülük esasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına yatırdı.

Türkiye Sigorta AŞ, 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'nin iade edilecek kazanç olarak belirlendiğini ve iade tutarının bugün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) hesabına yatırıldığını duyurdu.

Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

 

TÜRKİYE SİGORTA FON KAZANCINI İADE ETTİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz nezdinde bir süredir yürütülen kapsamlı iç denetim ve inceleme çalışmaları ile TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki hususlar kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 7 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimizin 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiyeye konu fonlarda bakiyesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte yapılan iç denetim çalışmaları, 2025 yılını da kapsayacak şekilde derinleştirilmiş ve Şirketimizin söz konusu fonların bir kısmına ilgili tarihlerde yürürlükte olan mevzuata ve Şirketimizin yatırım politikasına uygun olarak yatırım yaptığı, bu yatırımlardan kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu kazanç her ne kadar mevzuata uygun olsa da Şirketimizin etik ilkeleri ve hakkaniyet anlayışı gereği ve TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucunda gönüllülük esasına dayanılarak iade edilmesine karar verilmiştir.

İade edilen tutar ve iade usulü, yine TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucu ve Şirketimizin kendi hesaplaması esas alınarak belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu fonlardan elde edilen alım-satım kazancından, yatırım süresine isabet eden (Yİ-ÜFE + TÜFE) / 2 oranındaki enflasyon etkisi düşüldükten sonra kalan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL iade edilecek kazanç olarak belirlenmiş ve iade tutarı bugün TMSF hesabına yatırılmıştır. Söz konusu fonlara yapılan yatırımlarla ilgili olarak Şirketimizin başkaca bir iade ve/veya ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı öngörülmektedir. Şirketimizin bu ödemeye ilişkin yasal hakları saklıdır. Konuya ilişkin gelişmeler, tüm paydaşlarımızla eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir."

 

'Fon vurgunu yapanların tam listesi açıklansın!'
'Fon vurgunu yapanların tam listesi açıklansın!'

Siyaset

'Fon vurgunu yapanların tam listesi açıklansın!'

Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı
Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı

Gündem

Fondaş medya algı peşinde! ‘Maliyede donuma kadar soyuldum’ diyen kişi bakın kim çıktı

Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular
Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular

Ekonomi

Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular

Fon kurulu toplantısı sonrası açıklama! 119 fonda 161 milyar liralık ödeme yapıldı
Fon kurulu toplantısı sonrası açıklama! 119 fonda 161 milyar liralık ödeme yapıldı

Ekonomi

Fon kurulu toplantısı sonrası açıklama! 119 fonda 161 milyar liralık ödeme yapıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Turkiye sigorta zaten sayın Erdoğana bağlı Türkiye varlık fonuna bağlı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23